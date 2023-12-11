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11:30, 11 декабря 2023 года Знаменитая российская гимнастка провела мастер-класс в Орле Встреча с Яной Кудрявцевой состоялась в Центре спортивной подготовки.



Фото: "Художественная гимнастика в Орле СШОР 3"

Серебряный призер Олимпийских Игр 2016 года в Рио-Де-Жанейро, 13-кратная чемпионка Мира и многократная чемпионка Европы Яна Кудрявцева впервые посетила город Орел. В областном центре она провела мастер-класс для юных гимнасток. Как сообщили в группе "Художественная гимнастика в Орле СШОР 3" ВКонтакте, за полезными занятиями и умениями в Орел также приехали коллеги из Брянска, Курска и Москвы.



Отметим, что Яна Кудрявцева - самая юная абсолютная чемпионка за всю историю художественной гимнастики. Этот титул она завоевала в 15-летнем возрасте.





Сергей Мерцалов



