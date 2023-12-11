Из Орловской области на фронт доставили почти тонну гуманитарного груза
Посылку получили бойцы СВО, которые служат на границе Белгородской области и Украины.
Фото: Орловская митрополия
По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона клирики Орловской епархии доставили на передовую большую посылку по просьбе наших военных. Одно из подразделений посетили иерей Максим Ерескин, диаконы Павел Викулов и Павел Воеводин.
Всего за неделю прихожане гарнизонного Казанского храма, члены Русской Общины Орловской области и благотворители собрали более 100 тысяч рублей. На эти средства по запросу военных закупили строительный инвентарь, зимнюю одежду, медикаменты и продукты питания. Вес посылки составил почти тонну, сообщилив информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.