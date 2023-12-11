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13:00, 11 декабря 2023 года Из Орловской области на фронт доставили почти тонну гуманитарного груза Посылку получили бойцы СВО, которые служат на границе Белгородской области и Украины.



Фото: Орловская митрополия

По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона клирики Орловской епархии доставили на передовую большую посылку по просьбе наших военных. Одно из подразделений посетили иерей Максим Ерескин, диаконы Павел Викулов и Павел Воеводин.



Всего за неделю прихожане гарнизонного Казанского храма, члены Русской Общины Орловской области и благотворители собрали более 100 тысяч рублей. На эти средства по запросу военных закупили строительный инвентарь, зимнюю одежду, медикаменты и продукты питания. Вес посылки составил почти тонну, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.





Сергей Мерцалов



