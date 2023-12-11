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9:30, 11 декабря 2023 года Ярмарку "На Гагарина" в Орле сохранят Мэр Орла Юрий Парахин подписал соответствующее постановление.



Фото: архив "Вести-Орел"

Универсальную ярмарку "На Гагарина" в Орле сохранят и в следующем году. Это следует из постановления городской администрации.



Ярмарку открыли в 2023-м году. На ней торгуют продовольствием, садово-огородным инвентарем, отделочными материалами, хозтоварами, инструментами, спортивно-рыболовными принадлежностями и многим другим.



Напомним, что ранее в Орле утвердили план размещения ярмарок на 2024-й год. В план включено 20 ярмарок, в том числе традиционные ярмарки "Хлебосольный выходной" на Комсомольской площади и в районе улицы Приборостроительной. Также в следующем году орловцев ждут ярмарка-выставка весенних цветов, ярмарка-выставка "Сделано в России. Выбираем Орловское!", ярмарка-выставка современных и традиционных ремесел, "День меда", "Вино на Стрелке" и другие.









Артем Ежаков



