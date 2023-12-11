В Орле под комплексную застройку отдадут участок в районе Наугорки
Здесь появится больше 20 тысяч квадратных метров жилья.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле под комплексное развитие жилой застройки отдадут еще один участок. Согласно постановлениюмэрии, речь идет о территории, ограниченной Наугорским шоссе, улицей Цветаева и территорией гаражного кооператива "Транзистор".
Минимальный объем строительства жилья установлен в размере 23 490 квадратных метров. Предельный срок реализации проекта – 10 лет. Застройщику придется снести ряд жилых домов, сараев и гаражей.