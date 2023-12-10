Владимир Путин поблагодарил главу орловского Росреестра
Глава государства подписал указ о поощрении Надежды Кацуры.
Фото: архив "Вести-Орел"
Владимир Путин объявил благодарность Президента Российской Федерации руководителю управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Орловской области Надежде Кацуре. Указ опубликован на портале правовой информации.
Главу орловского Росреестра отметили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Эту должность Надежда Кацура заняла в 2015 году.