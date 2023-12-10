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14:18, 10 декабря 2023 года Два десятка орловцев заболели геморрагической лихорадкой с почечным синдромом Заболеваемость по сравнению с прошлым годом выросла в несколько раз.



Фото: архив "Вести-Орел"

За истекший отрезок 2023-го года в Орловской области подтвердилось 23 случая заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В прошлом году таких случаев было всего пять.



Источником болезни в природе являются грызуны. Выделение вируса из их организма происходит со слюной и экскрементами. Так заражаются лесная подстилка, вода, продукты питания. Чаще всего человек заболевает, вдыхая пыль с вирусом на прогулках в лесах, во время отдыха на природе, работах на дачных и приусадебных участках, при проведении сельскохозяйственных работ и на лесоразработках.



Заболевание начинается с подъема температуры до 38 – 40 градусов, озноба, резких головных болей, мышечных болей в мышцах. Случаются носовые кровотечения, появляется кровь в моче. Больные жалуются на боли в животе и поясничной области. Количество мочи резко уменьшается, в тяжелых случаях возможно полное прекращение ее выделения.



При первых признаках болезни нужно срочно обращаться к врачам. Больные не заразны для других людей.





Артем Ежаков



