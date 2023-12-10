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12:40, 10 декабря 2023 года Дополнительные автобусы через мост Дружбы в Орле могут появиться в 2024-м году Вопрос прорабатывается с перевозчиками.



Фото: архив "Вести-Орел"

После открытия Красного моста в Орле большинство маршрутов, следовавших через мост Дружбы, вернулись к прежней схеме движения, из-за чего возникла проблема транспортного обслуживания жителей Железнодорожного района и части Заводского района. О проблеме орловцы сообщают губернатору Андрею Клычкову в рамках прямых эфиров.



Жителям города ответила пресс-служба мэрии – возможность движения автобусов через ул. 3-я Курская и мост Дружбы прорабатывается совместно с перевозчиками, но этот вопрос может быть решен не раньше нового года.





Артем Ежаков



