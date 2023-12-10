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12:07, 10 декабря 2023 года Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нарушения жилищных прав инвалида в Орле Сообщается, что пенсионер живет в квартире в аварийном доме, построенном больше века назад.



Фото: архив "Вести-Орел"

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о нарушении жилищных прав инвалида в Орле.



Сообщается, что 85-летний ребенок войны живет в муниципальной квартире в доме 1917-го года постройки. Пять лет назад здание признали аварийным.

"В жилом помещении на стенах образовались трещины, разрушаются потолки, имеются проблемы с отоплением, изношены инженерные системы. Несмотря на наличие соответствующего судебного решения, вынесенного в марте текущего года, оно до настоящего времени не исполнено", – сообщили в информационном центре СК России. Орловский следком проводит процессуальную проверку. Доклад о результатах расследования дела представят Александру Бастрыкину.





Артем Ежаков



