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8:00, 12 декабря 2023 года Житель Орла испугался потерять машину и погасил долги по алиментам Восстановления прав ребенка добились судебные приставы.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловские судебные приставы добились восстановления прав подростка. Его отец ежемесячно должен быть выплачивать четверть заработка в качестве алиментов, и эти деньги удерживались из зарплаты.



Стабильность кончилась после увольнения мужчины. Два года он старался исполнять родительский долг, но выплаты были нерегулярными и не всегда покрывали нужную сумму. Так накопился долг в размере 90 тысяч рублей.



После ареста приставами "Форда" должника он устроился на работу и погасил долг. Алименты снова удерживаются из зарплаты мужчины, сообщили в ведомстве.





Артем Ежаков



