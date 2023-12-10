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11:37, 10 декабря 2023 года Орловцы определились с новым названием для аэропорта "Южный" Большинство жителей региона хотят, чтобы воздушная гавань носила имя Ивана Тургенева.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области подвели итоги голосования по выбору нового имени для реконструируемого аэропорта "Южный". В опросе приняли участие порядка 38 тысяч человек.



Тройка лучших вариантов выглядит так: "Аэропорт им. И. С. Тургенева" – 13 853 голоса, "Аэропорт им. А. П. Ермолова" – 11 637 голосов, "Аэропорт им. Н. Н. Поликарпова" – 4 589 голосов.



Результаты голосования учтут при принятии решения о названии обновленной воздушной гавани, сообщает пресс-служба правительства региона.



Напомним, что в ходе инвестпослания 8 декабря губернатор Андрей Клычков сообщил о планах закончить реконструкцию аэропорта в 2024-м году.

"Уверен, что наличие аэропорта откроет новые горизонты для развития действующих производств региона и привлечет в регионы новые бизнес-проекты", – заявил глава региона.





Артем Ежаков



