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11:37, 10 декабря 2023 года
Орловцы определились с новым названием для аэропорта "Южный"Большинство жителей региона хотят, чтобы воздушная гавань носила имя Ивана Тургенева.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области подвели итоги голосования по выбору нового имени для реконструируемого аэропорта "Южный". В опросе приняли участие порядка 38 тысяч человек.
Тройка лучших вариантов выглядит так: "Аэропорт им. И. С. Тургенева" – 13 853 голоса, "Аэропорт им. А. П. Ермолова" – 11 637 голосов, "Аэропорт им. Н. Н. Поликарпова" – 4 589 голосов.
Результаты голосования учтут при принятии решения о названии обновленной воздушной гавани, сообщает пресс-служба правительства региона.
Напомним, что в ходе инвестпослания 8 декабря губернатор Андрей Клычков сообщил о планах закончить реконструкцию аэропорта в 2024-м году.
"Уверен, что наличие аэропорта откроет новые горизонты для развития действующих производств региона и привлечет в регионы новые бизнес-проекты", – заявил глава региона.
Артем Ежаков
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