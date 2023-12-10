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15:00, 10 декабря 2023 года Лечить зубы орловцам в Знаменской ЦРБ будет сириец Абдул Хамид окончил мединститут и приступает к работе.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Знаменская ЦРБ получила нового стоматолога. Сириец Абдул Хамид отучился в Орловском мединституте и начинает врачебную карьеру.



Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", сейчас для кабинета стоматолога закупают инструменты и лекарства.

"С каждым годом учебы еще больше влюблялся в свою профессию, ведь стоматология – уникальная область медицины, динамично развивающаяся. Появляются новые технологии и оборудование для того, чтобы наиболее качественно делать работу. Моя цель – помочь человеку оставить в прошлом боль и проблемы с зубами, обрести красивую здоровую улыбку", – цитирует специалиста тг-канал.





Артем Ежаков



