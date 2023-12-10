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10:32, 10 декабря 2023 года

Ясень из Орловской области стал памятником живой природы

Он растет в Спасском-Лутовиново.

Фото: Национальный реестр старовозрастных деревьев России

Ясень, растущий в музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново", стал памятником живой природы. Об этом сообщает портал "Росдрево".

Ясеню 170 лет. Его высота – 25 метров. Дерево находится в удовлетворительном состоянии. На высоте двух метров центральный ствол ясеня разделяется, и далее вверх тянутся пять стволов примерно одинаковой толщины.
"Ясень входит в комплекс насаждений усадебного парка музея – заповедника Тургенева. Основателем усадьбы, в том числе парка, первые древесные насаждения в котором появились в начале XIX века, был двоюродный дед писателя Иван Иванович Лутовинов. Крону данного дерева сформировал виде бокала в 1914 – 1918 годах остававшийся в Спасском садовник-латыш", – следует из описания на сайте Национального реестра старовозрастных деревьев России.



Артем Ежаков
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