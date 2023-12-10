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14:00, 10 декабря 2023 года

Хоккеист из Орла победил в конкурсе на силу броска в Матче Звезд КХЛ

Шайба после удара Александра Никишина достигла скорости в 168 километров в час.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Санкт-Петербурге завершилась первая часть Матча Звезд Континентальной хоккейной лиги. В его рамках проходят различные конкурсы, и орловский хоккеист Александр Никишин выиграл соревнование на силу броска. Шайба после броска защитника СКА достигла скорости в 168 километров в час. Результат ставшего вторым Давида Скленичка из "Барыса" на семь километров в час меньше.
"В том году не выиграл, не знал определенные хитрости. В этот раз получилось, хотя мне показалось, что я сильнее вложился. Какие хитрости? Разогнаться хорошо и поднять шайбу. Думаю, к рекорду Рязанцева (183,67 км/ч) тяжело будет приблизиться. Если он так бросал в матчах, не представляю, как такое ловить", – цитирует Никишина сайт КХЛ.



Артем Ежаков
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