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12:57, 10 декабря 2023 года Почти вся гречиха орловского урожая соответствует ГОСТу В регионе продолжается проверка собранного зерна.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области продолжается ежегодный мониторинг товарных и потребительских свойств зерна нового урожая. Он проводится при поступлении зерна в испытательные лаборатории, подведомственные Россельхознадзору.



Специалисты исследуют зерно пшеницы, ячменя, ржи, проса, овса, гречихи, тритикале, подсолнечника, рапса, риса, сои и гороха.



Как сообщили сайту "Вести-Орел" в региональном управлении Россельхознадзора, по состоянию на восьмое декабря на Орловщине доля продовольственной пшеницы составляет 100%, в том числе третьего класса – 6,3% и 63,5 % – четвертого класса. Доля пивоваренного ячменя составляет 88,6%, а пищевого – 11,4 %. Гречиха соответствует ГОСТу на 99%, в том числе первого класса – 91%.



Обследованное зерно овса, гороха и семена подсолнечника также является продовольственным и может использоваться для производства пищевой продукции и масла.





Артем Ежаков



