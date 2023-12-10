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12:57, 10 декабря 2023 года

Почти вся гречиха орловского урожая соответствует ГОСТу

В регионе продолжается проверка собранного зерна.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области продолжается ежегодный мониторинг товарных и потребительских свойств зерна нового урожая. Он проводится при поступлении зерна в испытательные лаборатории, подведомственные Россельхознадзору.

Специалисты исследуют зерно пшеницы, ячменя, ржи, проса, овса, гречихи, тритикале, подсолнечника, рапса, риса, сои и гороха.

Как сообщили сайту "Вести-Орел" в региональном управлении Россельхознадзора, по состоянию на восьмое декабря на Орловщине доля продовольственной пшеницы составляет 100%, в том числе третьего класса – 6,3% и 63,5 % – четвертого класса. Доля пивоваренного ячменя составляет 88,6%, а пищевого – 11,4 %. Гречиха соответствует ГОСТу на 99%, в том числе первого класса – 91%.

Обследованное зерно овса, гороха и семена подсолнечника также является продовольственным и может использоваться для производства пищевой продукции и масла.


Артем Ежаков
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