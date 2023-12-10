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10:00, 10 декабря 2023 года "ОрелГУ-КПРФ" не сыграет в плей-офф чемпионата России по футзалу Футболистки дважды проиграла пензенской "Лагуне-УОР".



Фото: архив "Вести-Орел"

Футболистки "ОрелГУ-КПРФ" потеряли шансы на выход в плей-офф чемпионата России по футзалу. В минувшем туре наша команда принимала на своей площадке пензенскую "Лагуну-УОР", уступив оба матча.



Первая встреча закончилась поражением орловчанок со счетом 0:2, в повторном матче итоговый счет был 2:1 в пользу гостей.



Завершением сезона в чемпионате России для нашей команды станут выездные матчи в Санкт-Петербурге. 19 и 20 января орловчанки сыграют с "Авророй".





Анастасия Дорохова



