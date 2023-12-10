Футбольный манеж в Орле примет первое мероприятие

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16:30, 10 декабря 2023 года
Футбольный манеж в Орле примет первое мероприятиеНовогодний праздник проведет орловский социальный кластер.
Фото: архив "Вести-Орел"
Крытый футбольный манеж, который накануне прошел техническую приемку, уже готовится принять первое мероприятие. Новый газон опробуют подопечные Орловского социального кластера.
17 декабря в футбольном манеже состоится инклюзивный праздник "Спорт в новый год". Юных участников ждет мастер-класс от футболистов ФК "Орел" и предновогодняя интермедия. Начало праздника - в 10:00.
Напомним, футбольный манеж был возведен благодаря нацпроекту "Демография". Спортивный объект носит имя почетного гражданина Орловской области Ивана Мосякина.
Анастасия Дорохова
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