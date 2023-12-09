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17:20, 9 декабря 2023 года

Больше тысячи юных орловцев занимаются самбо

9 декабря в регионе открылся еще один спортивный клуб.


2023-й год - прорывной для Орловской области в части развития самбо. Секции появились практически во всех районах Орловщины. Тренировки проводятся в нескольких общеобразовательных школах областного центра. Впервые в истории в селе Кривцово-Плота Должанского района состоялись всероссийские соревнования по самбо среди сельских жителей. А 9 декабря еще один клуб самбо появился на базе православной гимназии "Вятского посада". На тренировки записались уже более 40 детей.

Ребят и их родителей поздравил президент Федерации самбо Орловской области Анатолий Якунин. Он отметил, что для занятий спортом созданы все условия. 

- Мы подобрали хорошего тренера, купили ковер. Все условия, чтобы дети занимались нашим видом спорта мы создали. А теперь все зависит от детей и родителей: как они будут проявлять инициативу и желание заниматься самбо, - сказал Анатолий Якунин.


Анастасия Дорохова
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