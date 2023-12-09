В Орловском округе открыли "Парту Героя" в честь бойца СВО
Евгений Левченко сражался на передовой вместе со своими сослуживцами.
Фото: архив "Вести-Орел"
8 декабря в Оптушанской школе Орловского муниципального округа открыли "Парту Героя" в честь участника спецоперации Евгения Левченко. В августе этого года он был удостоен высокой правительственной награды "Медали за спасение погибающих", которая особо ценится среди военных.
Как рассказали в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия", под свист пуль и разрывы мин и снарядов Евгений Левченко выносил с поля боя раненых товарищей и оказывал первую медицинскую помощь, а потом отправлял их в госпиталь. Сейчас боец находится на лечении, после чего снова вернется на фронт.
Отметим, что право сидеть за "Партой Героя" предоставляют самым лучшим ученикам, которые показывают отличные результаты в учебе и общественной работе.