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13:40, 9 декабря 2023 года

В Орловской области полицейские нашли стадо овец

О пропаже животных сообщила жительница соседней Курской области.

Фото: архив "Вести-Орел"

Взволнованная женщина обратилась ОМВД по Дмитровскому району. Она сообщила о пропаже 20 овец. Самостоятельные поиски животных результата не принесли. С учетом стоимости поголовья, ущерб мог составить более 120 тысяч рублей.

Проверять информацию отправились лейтенанты полиции Валерий Пугин, Сергей Глушков и стажер Максим Чеботарев. Они осмотрели территорию, опросили соседей и возможных очевидцев. Следов хищения полицейские не обнаружили.

Пропавшее стадо овец им удалось найти в лесополосе в трех километрах от дачи женщины. Предположительно, животных могли спугнуть собаки.

Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, жительница Курской области решила поблагодарить орловских полицейских. Она написала письмо, воспользовавшись возможностями официального сайта УМВД России по Орловской области.


Сергей Мерцалов
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