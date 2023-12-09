суббота 9.12.2023 17:33:30 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

11:55, 9 декабря 2023 года

Орловская область отправила за рубеж более 50 тонн кормов и кормовых добавок

Продукция поставляется во Вьетнам, страны ЕС, Сербию, Турцию.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орловщина продолжает экспортировать в другие страны корма и кормовые добавки. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, с начала года из нашего региона за границу отправили 50,3 тысяч тонн различных видов шрота, свекловичного жома и мясокостной муки. Кроме этого, орловские производители экспортировали 26 тонн мясной продукции в Узбекистан.

Напомним, в ноябре специалисты управления Россельхознадзора провели обследование на орловском предприятии "Добрина". В итоге компания получила право экспортировать готовые мясные продукты в Узбекистан, Грузию и Азербайджан.


Сергей Мерцалов
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.