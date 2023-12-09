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11:55, 9 декабря 2023 года Орловская область отправила за рубеж более 50 тонн кормов и кормовых добавок Продукция поставляется во Вьетнам, страны ЕС, Сербию, Турцию.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловщина продолжает экспортировать в другие страны корма и кормовые добавки. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, с начала года из нашего региона за границу отправили 50,3 тысяч тонн различных видов шрота, свекловичного жома и мясокостной муки. Кроме этого, орловские производители экспортировали 26 тонн мясной продукции в Узбекистан.



Напомним, в ноябре специалисты управления Россельхознадзора провели обследование на орловском предприятии "Добрина". В итоге компания получила право экспортировать готовые мясные продукты в Узбекистан, Грузию и Азербайджан.





Сергей Мерцалов



