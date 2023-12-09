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12:50, 9 декабря 2023 года Вернувшийся на побывку боец СВО сыграл свадьбу со своей возлюбленной в Орле Молодоженов поздравили сотрудники ЗАГС и гости.



Фото: Управление ЗАГС Орловской области

8 декабря в ЗАГСе города Орла состоялась регистрация брака бойца СВО Сергея и его невесты Марины. Военный, находясь в краткосрочном отпуске, решил сделать решительный шаг и узаконить отношения со своей возлюбленной. Уже в понедельник орловец отправится к месту службы по контракту в зону специальной военной операции.



В управлении ЗАГС Орловской области молодоженам вручили первый совместный документ - свидетельство о заключении брака. Супругам пожелали недолгой разлуки, любви и счастья.





Сергей Мерцалов



