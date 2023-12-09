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14:45, 9 декабря 2023 года

Орловцы доставили на фронт два тепловизора, генератор, рации, планшет, тактические очки, бинокли и дальномер

Помощь оказали жители Ливен.

Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

Жители Орловской области продолжают помогать бойцам, которые сражаются на передовой. Как сообщил в соцсетях губернатор Андрей Клычков, очередную большую посылку нашим военным привез глава города Ливны Сергей Трубицин.

- От горожан и местного бизнеса доставлен большой груз бойцам. Все, о чем просили военнослужащие - два тепловизора, генератор, рации и аккумуляторы к ним, планшет, Powerbank, тактические очки, бинокли, дальномер. Обязательно дополнительное тепло - 2 автономных дизельных отопителя, буржуйки, "окопные" свечи, газовые баллоны, - отметил глава региона.

Для обустройства блиндажей бойцам передали: бензопилу, УШМ, пленку, набор инструментов, лопаты, топоры, молотки, ножовки, гвозди, скобы и маскировочные сети. Также ребятам привезли туристические коврики и сиденья, зимние бушлаты, влагозащитные костюмы, термобелье, зимние шапки, перчатки и балаклавы, носки и сапоги, спальные мешки. От жителей переданы продукты питания - консервы, каши, сладости, чай, кофе, овощи и питьевая вода.


Сергей Мерцалов
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