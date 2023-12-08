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20:43, 8 декабря 2023 года

Дольщики пяти домов в Орловской области получат выплаты

Их одобрил Фонд развития территорий.

Фото: архив "Вести-Орел"

Фонд развития территорий одобрил выплаты дольщикам пяти домов в Орловской области. Об этом в ходе прямого эфира рассказал губернатор Андрей Клычков.

Это дом №9 по улице Жадова в Змиевке и четыре дома в Образцовском сельском поселении Орловского округа – улица Родниковая, дома №1 и 4, а также улица Северная, дома №15 и 19.

Шестой объект – улица Космонавтов, позиция №4. Дом находится в Орле. Работы там идут. Осталось пройти приемку.
"Для меня большая радость, что та большая работа привела к тому, что мы этим годом оформили все документы, чтобы решить проблему дольщиков. Стоит задача теперь, чтобы не допускать таких ситуаций впредь", – сообщил глава региона.



Артем Ежаков
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