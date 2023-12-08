Дольщики пяти домов в Орловской области получат выплаты
Их одобрил Фонд развития территорий.
Фото: архив "Вести-Орел"
Фонд развития территорий одобрил выплаты дольщикам пяти домов в Орловской области. Об этом в ходе прямого эфира рассказал губернатор Андрей Клычков.
Это дом №9 по улице Жадова в Змиевке и четыре дома в Образцовском сельском поселении Орловского округа – улица Родниковая, дома №1 и 4, а также улица Северная, дома №15 и 19.
Шестой объект – улица Космонавтов, позиция №4. Дом находится в Орле. Работы там идут. Осталось пройти приемку.
"Для меня большая радость, что та большая работа привела к тому, что мы этим годом оформили все документы, чтобы решить проблему дольщиков. Стоит задача теперь, чтобы не допускать таких ситуаций впредь", – сообщил глава региона.