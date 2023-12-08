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21:00, 8 декабря 2023 года Орловцы могут помочь 11-летней Анастасии Зуйковой оправиться от редкой болезни У девочки есть шанс победить недуг.







11-летней Анастасии Зуйковой улыбаться приходится через боль. У девочки редкое врожденное заболевание, но шансы на выздоровление есть.



Визуально Настя ничем не отличается от сверстников. Лишь при длительном контакте с девочкой можно заметить – ей необходимо ортодонтическое лечение.



Она родилась с редким генетическим заболеванием. По всей стране установлено всего семь таких диагнозов. В шесть лет у девочки обнаружили еще и опухоль среднего уха. Тогда Настя потеряла слух. Его удалось восстановить.



Сейчас позади две операции и длительная реабилитация. Настя наравне со сверстниками учится, рисует и танцует. Но множественные пороки развития лица, постоянно напоминают о себе. У Насти начали меняться зубы, более крупным, постоянным не хватает места на челюсти. Из-за этого девочке больно жевать и сложно говорить.



Стоимость лечения составит 453 200 рублей. Часть этой суммы удалось собрать, но не хватает еще 27 тысяч рублей. Помочь Насте Зуйковой просто: нужно отправить на короткий номер 5542 СМС-сообщение со словом "ДЕТИ". Вы можете перечислить любую сумму от 10 рублей до 15 тысяч, написав ее через пробел после слова ДЕТИ.



Если сумму не указывать, за сообщение спишут стандартные 75 рублей. Владельцы iPhone и Android могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи – на сайте "Русфонда".





Екатерина Габова



