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20:30, 8 декабря 2023 года

Андрей Клычков озвучил вектор развития Орловской области

Губернатор Орловской области выступил с инвестпосланием.



8 декабря губернатор Орловской области Андрей Клычков выступил с инвестиционным посланием. Глава региона озвучил итоги уходящего года и задал вектор развития региона на следующий год.

Свое послание губернатор начал с главной мысли – единства народа, особенно важное сегодня. Общий объем грузов и помощи, собранной в регионе для участников СВО, превысил три тысячи тонн. С лета Орловщина сделала особый упор на доставке питьевой бутилированной воды. Ее передано миллион литров.

В центре внимания развития региона, как отметил губернатор, человек и все, что влияет на его благополучие и профессиональное совершенствование. Только поддержка семей в этом году превысила 1,6 миллиарда рублей.

В приоритете – здоровье. В Ливнах завершили строительство поликлиники, еще в девяти районах ведется капремонт. Приводят в порядок имеющиеся и возводят новые ФАПы. Закупается современное оборудование и пополняется автопарк медучреждений Орловщины.

Для вовлечения населения в активный образ жизни и образование устанавливаются спортивные площадки, открываются новые школы и образовательные центры, оснащенные по последнему слову техники.

Отдельное внимание – крупным проектам. В сентябре текущего года заложили капсулу в основание будущего кампуса. В 2024 -м начнется строительство.

Следующий блок выступления главы региона – реальный сектор экономики. Современные реалии требовали максимальной устойчивости. В регоине сумели добиться роста по всем экономическим показателям.

Развивается агропромышленный комплекс. Объем производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях превысил 92 миллиарда рублей, что на 6% больше, чем в прошлом году. Финансовая поддержка сохранится и в будущем году. На это направят 1,3 миллиарда рублей.

Становится Орловщина все привлекательнее и для инвесторов. В июле текущего года началось строительство завода по производству картофеля фри и картофельных оладий. Мощность – до 120 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции – 17,5 миллиарда рублей.


Мария Семак
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