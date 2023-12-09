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11:00, 9 декабря 2023 года В Орле презентовали книгу о земляках, участвовавших в Прохоровском сражении Электронную версию можно посмотреть на сайте «Пушкинки» в разделе "Краеведение".



Фото: архив "Вести-Орел"

В преддверии Дня героев Отечества в библиотеке имени Пушкина состоялась презентация электронной книги "Орловцы – участники Прохоровского сражения" (12+).



Это второе, дополненное издание, которое рассказывает о военной судьбе наших земляков в самом крупном танковой сражении в истории человечества.

К студентам и школьникам, которые пришли на презентацию, обратился ветеран Великой Отечественной войны Виктор Шигин. Он, будучи курсантом Лепельского пехотного училища, принимал участие в этом сражении.



Книгу можно посмотреть на сайте библиотеки в разделе "Краеведение".





Эва Стасюлевич



