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20:00, 8 декабря 2023 года Орловцам предложили сообщать о скользких тротуарах чат-боту Цифровой помощник работает в Телеграм.



Фото: архив "Вести-Орел"

В мэрии Орла предложили горожанам сообщать о скользких тротуарах чат-боту. Цифровой помощник позволит оперативно собирать все проблемные адреса на одной площадке и передавать заявки на отработку. Чтобы связаться с Чистоботом, необходимо установить на свой смартфон приложение Телеграм.



- Просто переходите в Телеграм по ссылке @orelchistobot и действуйте по инструкции Чистобота. А дальше – дело за нами! – говорится в сообщении орловской мэрии.





Сергей Мерцалов



