Орловцам предложили сообщать о скользких тротуарах чат-боту
Цифровой помощник работает в Телеграм.
Фото: архив "Вести-Орел"
В мэрии Орла предложили горожанам сообщать о скользких тротуарах чат-боту. Цифровой помощник позволит оперативно собирать все проблемные адреса на одной площадке и передавать заявки на отработку. Чтобы связаться с Чистоботом, необходимо установить на свой смартфон приложение Телеграм.
- Просто переходите в Телеграм по ссылке @orelchistobot и действуйте по инструкции Чистобота. А дальше – дело за нами! – говорится в сообщенииорловской мэрии.