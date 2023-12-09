Под Орлом полицейские помогли водителю вытащить из снега автомобиль
На выручку автолюбителю пришли инспекторы Хотынецкого района.
Фото: УМВД России по Орловской области
На Орловщине сотрудники Госавтоинспекции помогают водителям справиться со сложными дорожными ситуациями. Одна из них случилась у села Льгов в Хотынецком районе.
Старший лейтенант Андрей Купаев и младший лейтенант Александр Куприянов, проезжая на служебном автомобиле, увидели застрявшую на обочине машину. Вызволить ее из снежного плена пытались двое мужчин. Инспекторы оказали им помощь.
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области, стражи порядка прицепили застрявшую в снегу легковушку к своему служебному автомобилю с помощью буксировочного троса. Уже через несколько минут водитель и пассажир смогли продолжить движение.
Полицейские призывают автолюбителей не оставаться равнодушными к чужим проблемам и оказывать посильную помощь водителям, попавшим в беду на зимней дороге.