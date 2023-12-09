суббота 9.12.2023 17:33:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

10:00, 9 декабря 2023 года

Под Орлом полицейские помогли водителю вытащить из снега автомобиль

На выручку автолюбителю пришли инспекторы Хотынецкого района.

Фото: УМВД России по Орловской области

На Орловщине сотрудники Госавтоинспекции помогают водителям справиться со сложными дорожными ситуациями. Одна из них случилась у села Льгов в Хотынецком районе.

Старший лейтенант Андрей Купаев и младший лейтенант Александр Куприянов, проезжая на служебном автомобиле, увидели застрявшую на обочине машину. Вызволить ее из снежного плена пытались двое мужчин. Инспекторы оказали им помощь. 

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области, стражи порядка прицепили застрявшую в снегу легковушку к своему служебному автомобилю с помощью буксировочного троса. Уже через несколько минут водитель и пассажир смогли продолжить движение.

Полицейские призывают автолюбителей не оставаться равнодушными к чужим проблемам и оказывать посильную помощь водителям, попавшим в беду на зимней дороге. 




Сергей Мерцалов
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.