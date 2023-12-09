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10:00, 9 декабря 2023 года Под Орлом полицейские помогли водителю вытащить из снега автомобиль На выручку автолюбителю пришли инспекторы Хотынецкого района.



Фото: УМВД России по Орловской области

На Орловщине сотрудники Госавтоинспекции помогают водителям справиться со сложными дорожными ситуациями. Одна из них случилась у села Льгов в Хотынецком районе.



Старший лейтенант Андрей Купаев и младший лейтенант Александр Куприянов, проезжая на служебном автомобиле, увидели застрявшую на обочине машину. Вызволить ее из снежного плена пытались двое мужчин. Инспекторы оказали им помощь.



Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области, стражи порядка прицепили застрявшую в снегу легковушку к своему служебному автомобилю с помощью буксировочного троса. Уже через несколько минут водитель и пассажир смогли продолжить движение.



Полицейские призывают автолюбителей не оставаться равнодушными к чужим проблемам и оказывать посильную помощь водителям, попавшим в беду на зимней дороге.









Сергей Мерцалов



