В Болховском районе Орловщины открыли парту Героя в честь Александра Иванина
Боец СВО награжден "Орденом Мужества" посмертно.
Фото: "Болховские куранты"
В Фатневской школе Болховского района Орловской области 8 декабря открыли парту Героя в честь Александра Иванина, погибшего в ходе специальной военной операции. В мероприятии приняли участие родители Героя, учащиеся и педагоги школы, где учился орловец.
"Парта Героя" – ученическая парта с информацией о человеке, который вошел в историю Отечества и имеющем отношение к школе. Право сидеть за партой сегодня получил ученик седьмого класса Артем Кулешов, сообщилагазета "Болховские куранты".