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9:00, 9 декабря 2023 года В Орловской области зарегистрировали почти 2,5 тысячи случаев дистанционного мошенничества Такова статистика за текущий период 2023-го года.



Памятка УМВД России по Орловской области

В 2023-м году в Орловской области зарегистрировали 2392 преступления, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Из этой цифры большая часть совершена через интернет и средства мобильной связи. Раскрываемость составила около 20%.



Как сообщили сайту "Вести-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, наибольший единоразовый ущерб составил порядка шести миллионов рублей. Сумма сложилась из личных сбережений, кредитов и займов, полученных потерпевшим для внесения на якобы безопасные счета.











Артем Ежаков



