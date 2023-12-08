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15:30, 8 декабря 2023 года Американский боксер Кевин Джонсон проведет бой в Орле Поединок состоится 15 декабря.



Фото: архив "Вести-Орел"

44-летний американский боксер-тяжеловес Кевин Джонсон проведет в Орле бой с россиянином Максимом Бабаниным. Встреча состоится в пятницу, 15 декабря. Для представителя США она станет 60-й на профессиональном ринге. В активе Джонсона 36 побед, 21 поражение и шесть ничьих, сообщает "РИА Новости".



35-летний Бабанин провел на профессиональном уровне шесть боев и во всех одержал победы. Четыре поединка завершились нокаутом. Также Максим Бабанин является бронзовым призером чемпионата Европы 2017 года и чемпионата мира 2019 года.





Сергей Мерцалов



