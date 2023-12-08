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18:00, 8 декабря 2023 года Мультфильмы помогают юным орловцам в социализации и реабилитации Программа работает в детской деревне SOS Лаврово.







В центре укрепления семьи и профилактики сиротства детской деревни SOS Лаврово второй год работает мультстудия. Работа над созданием мультиков помогает юным орловцам в социализации и реабилитации – запускается ряд механизмов в организме, которые позволяют компенсировать речевые и двигательные нарушения, наладить эмоциональное состояние.



В игровой форме дети знакомятся с разными эмоциями: как расположены глаза, губы, брови во время проявлений чувств. Это помогает в работе над мультфильмом. Персонажей делают из пластилина, фоны для сцен – из фетра. Что важно, в процессе задействуется мелкая моторика.



Озвучивают персонажей дети и их родители. Общая работа над мультфильмом еще больше сплачивает их и позволяет поверить в свои силы.





Татьяна Тимохина



