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18:00, 8 декабря 2023 года

Мультфильмы помогают юным орловцам в социализации и реабилитации

Программа работает в детской деревне SOS Лаврово.



В центре укрепления семьи и профилактики сиротства детской деревни SOS Лаврово второй год работает мультстудия. Работа над созданием мультиков помогает юным орловцам в социализации и реабилитации – запускается ряд механизмов в организме, которые позволяют компенсировать речевые и двигательные нарушения, наладить эмоциональное состояние.

В игровой форме дети знакомятся с разными эмоциями: как расположены глаза, губы, брови во время проявлений чувств. Это помогает в работе над мультфильмом. Персонажей делают из пластилина, фоны для сцен – из фетра. Что важно, в процессе задействуется мелкая моторика.

Озвучивают персонажей дети и их родители. Общая работа над мультфильмом еще больше сплачивает их и позволяет поверить в свои силы.


Татьяна Тимохина
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