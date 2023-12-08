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14:20, 8 декабря 2023 года Владимир Путин планирует участвовать в выборах президента РФ Глава государства рассказал об этом на церемонии в Кремле.



Фото: архив Вести-Орел"

Владимир Путин в ходе церемонии в Кремле сообщил герою ДНР Артему Жоге о планах участвовать в выборах президента России в 2024-м году. Об этом сообщает тг-канал "Вести".



Напомним, что 8 декабря ЦИК РФ сообщил, что выборы пройдут 15, 16 и 17 марта. Главу государства выберут на шестилетний срок.





Артем Ежаков



