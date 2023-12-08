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14:14, 8 декабря 2023 года Орловцы будут выбирать президента три дня Голосование пройдет 15, 16 и 17 марта 2024-го года.



Фото: архив "Вести-Орел"

ЦИК России приняла решение о проведении выборов президента России в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта 2024-го года. Россияне будут избирать президента на шесть лет.

"Голосование в течение трех дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным. Впервые оно применялось во время пандемии в целях обеспечения безопасности избирателей, но с течением времени этот формат пришелся по душе большинству избирателей и из-за других его преимуществ. Это подтверждают социологические опросы: по данным ВЦИОМ, удобство голосования в течение трех дней признали 74% россиян", – заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Также ЦИК определила список политических партий, которые имеют право зарегистрировать своего кандидата без сбора подписей избирателей. Это "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "КПРФ", "ЛДПР", "Новые люди". Всего в выборах имеют право участвовать 25 политических партий.





Артем Ежаков



