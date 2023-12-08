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19:00, 8 декабря 2023 года Выходные в Орловской области будут снежными Столбики термометров могут достичь отметки в 11 градусов мороза.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орловский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие выходные. 9 декабря на территории региона будет облачно, снег, ночью местами сильный, на дорогах снежные заносы. Ветер от 8 до 13 метров в секунду. Температура воздуха – ночью от 6 до 11 градусов мороза, днем – от трех до восьми.



10 декабря ожидается небольшой, ночью местами умеренный снег. Ветер достигнет значений от 8 до 13 метров в секунду. Ночью термометры покажут от 5 до 10 градусов мороза, днем – от двух до семи.





Артем Ежаков



