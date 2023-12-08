Орловчанка Татьяна Тишина стала лауреатом двух педагогических конкурсов
Свои уроки преподаватель химии проводит в игровой форме.
7 декабря в Орле торжественно закрыли Год педагога и наставника. Лучших представителей профессии наградили. Среди отмеченных была учитель химии лицея №32 Татьяна Тишина.
В этом году она стала лауреатом регионального конкурса "Учитель года" и всероссийского "Учитель здоровья России". Свои уроки педагог проводит в игровой форме. Например, ребята составляют "фоторобот" белка.
Татьяна Тишина преподает химию уже 21 год. На ЕГЭ ее ученики набирают высокие баллы по химии.