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17:00, 8 декабря 2023 года

В Орловской области дополнительно создадут более 700 новых рабочих мест

Рабочие места появятся благодаря расширению старых и созданию новых производств.

Фото: архив "Вести-Орел"

Выступая 8 декабря с инвестиционным посланием, губернатор Андрей Клычков рассказал, что территория опережающего развития "Мценск" пополнилась новым резидентом. Инвестиционный проект в нашем регионе реализует компания "Мценский завод МС", которая вложит в развитие производства более 110 миллионов рублей.

Как сообщил губернатор, в этом году свои производства также расширили компании "Завод профессионального оборудования", "МРК", "ИПП Энергопроф" и "Мценскпрокат". Благодаря этому в Орловской области удастся дополнительно создать еще 713 новых рабочих мест. По словам Клычкова, работа в этом направлении продолжится до 2027 года. Ежегодно в регион будут привлекать не менее двух новых резидентов.


Сергей Мерцалов
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