Губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил медали "За помощь в СВО"
Награды получили представители духовенства, бизнеса, другие неравнодушные орловцы.
8 декабря губернатор Орловской области вручил медали "За помощь в специальной военной операции". Награждение состоялось после оглашения инвестиционного послания.
Медали получили митрополит Орловский и Болховский Тихон, протоиерей, настоятель Богоявленского собора и Иверского храма города Орла Василий Иванов, предприниматели Дмитрий Бекетов, Михаил Милютин, бухгалтер Орловского отделения общества "Российский детский фонд" Анастасия Дюжикова, специалист по патриотическому воспитанию центра "Патриот-57" Никита Клюваев, секретарь по молодежной политике КПРФ в Дмитровском районе Елена Мигунова.
Другие орловцы получили от главы региона благодарности.