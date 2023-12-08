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12:42, 8 декабря 2023 года Ремонт аэропорта "Южный" в Орле планируют завершить в 2024 году Такую информацию озвучил губернатор Андрей Клычков.



Фото: архив "Вестей"

8 декабря во время оглашения своего инвестиционного послания на 2024 год губернатор Орловской области Андрей Клычков затронул тему реконструкции аэропорта "Южный" в областном центре. Работы планируется завершить в 2024 году.



- На особом месте в развитии инвестиционной привлекательности региона стоит выполняемая реконструкция аэропортового комплекса Орел "Южный". Завершение работ запланировано на 2024 год, и я уверен, что наличие аэропорта откроет новые горизонты для развития действующих производств региона и привлечет в регионы новые бизнес-проекты, - заявил Клычков.





Ольга СУПОНЕВА



