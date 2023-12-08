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12:40, 8 декабря 2023 года В Орловской области отремонтируют Южный подъезд к Мценску Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.





О планах по ремонту и строительству дорог в 2024 году рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Так, обновление ждет Южный подъезд к городу Мценску.



- В целях реализации инвестиционного проекта на территории особой экономической зоны в следующем году мы планируем выполнить капитальный ремонт этой региональной дороги с устройством необходимых транспортных развязок, - сообщил губернатор.



Он отметил также что некоторые дороги строятся во взаимодействии с бизнесом. Один из сельхозпроизводителей за свой счет выполняет проектирование реконструкции дороги Ливны-Навесное.





Ольга СУПОНЕВА



