В Орловской области отремонтируют Южный подъезд к Мценску
Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
О планах по ремонту и строительству дорог в 2024 году рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Так, обновление ждет Южный подъезд к городу Мценску.
- В целях реализации инвестиционного проекта на территории особой экономической зоны в следующем году мы планируем выполнить капитальный ремонт этой региональной дороги с устройством необходимых транспортных развязок, - сообщил губернатор.
Он отметил также что некоторые дороги строятся во взаимодействии с бизнесом. Один из сельхозпроизводителей за свой счет выполняет проектирование реконструкции дороги Ливны-Навесное.