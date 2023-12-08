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12:36, 8 декабря 2023 года

В Орловской области к 2030 году качественная мобильная связь и интернет придут в удаленные населенные пункты

Планируется обеспечить этими благами цивилизации более 60 тысяч сельских жителей.

Фото: архив "Вестей"

В рамках реализации федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" к 2030 дому жители отдаленных уголков Орловской области должны получить качественную мобильную связь и скоростной интернет. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков в своем инвестиционном послании, которое он огласил 8 декабря.

- За период с 2021 года по настоящее время в 63 населенных пунктах появились услуги мобильной связи. По данному проекту до конца этого года запланировано строительство еще 24 базовых станций, а в 2024 году – 48-ми, - отметил Клычков.

Кроме того, участие региона в программе "Цифровая экономика" позволило за три года провести интернет в 891 социально значимый объект.


Ольга СУПОНЕВА
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