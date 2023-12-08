Главная » Новости



12:34, 8 декабря 2023 года Андрей Клычков: "Приоритетной формой сотрудничества власти и бизнеса становится комплексное развитие территорий" Ярким примером является строительство инфраструктуры для территорий в районе Наугорского шоссе.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков по время инвестиционного послания на 2024 год отметил, что современной приоритетной формой сотрудничества власти и бизнеса становится комплексное развитие территорий.



– Ярким примером является строительство инфраструктуры для участка комплексного развития территорий в районе Наугорского шоссе. На эти цели регионом привлечено почти 180 млн рублей инфраструктурного бюджетного кредита на строительство сетей электро-, газо- и водоснабжения, и водоотведения, - сказал губернатор.



По словам Андрея Клычкова, следующим подобным проектом может стать развитие инфраструктуры тринадцатого микрорайона города Орла.





Сергей Силаев



