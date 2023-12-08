Главная » Новости



13:30, 8 декабря 2023 года В Орловской области на 15 лет посадили рецидивиста Мужчину признали виновным по четырем статьям.



Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орловской области к 15 годам колонии особого режима приговорили 37-летнего ранее судимого мужчину. Его признали виновным по четырем статьям: причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, разбой, кража, угроза убийством.



Как следует из материалов дела, в ноябре прошлого года подсудимый похитил предметы бытового обихода и технику, девятого января 2023-го угрожал убить ножом своего знакомого. В феврале мужчина в ходе алкозастолья поссорился с приятелем, а затем избил его и зарезал, прихватив из дома жертвы мобильный телефон, ювелирное изделие и автомобильный навигатор, сообщили в СУ СК России по Орловской области.





Артем Ежаков



