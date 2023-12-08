пятница 8.12.2023 13:01:44 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

12:29, 8 декабря 2023 года

В 2024 году в Орловской области отремонтируют два дома культуры и школу искусств

Откроется еще одна модельная библиотека, а деревням купят автоклубы.

Фото: архив "Вестей"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков озвучил в своем инвестпослании на 2024 год планы по развитию отрасли культуры в регионе. В будущем году учреждения культуры ждет обновление, ремонт, новое оснащение.

- Запланирован капитальный ремонт двух домов культуры, будет произведен капитальный ремонт Покровской детской школы искусств, приобретены два автоклуба для муниципальных образований, в городе Ливны создадут модельную библиотеку.Продолжится техническое оснащение региональных и муниципальных музеев, - сообщил губернатор.

Так, в программу войдут Орловский музей Тургенева, Орловский музей изобразительных искусств, Должанский и Ливенский краеведческие музеи.


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.