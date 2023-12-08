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12:29, 8 декабря 2023 года В 2024 году в Орловской области отремонтируют два дома культуры и школу искусств Откроется еще одна модельная библиотека, а деревням купят автоклубы.



Фото: архив "Вестей"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков озвучил в своем инвестпослании на 2024 год планы по развитию отрасли культуры в регионе. В будущем году учреждения культуры ждет обновление, ремонт, новое оснащение.



- Запланирован капитальный ремонт двух домов культуры, будет произведен капитальный ремонт Покровской детской школы искусств, приобретены два автоклуба для муниципальных образований, в городе Ливны создадут модельную библиотеку.Продолжится техническое оснащение региональных и муниципальных музеев, - сообщил губернатор.



Так, в программу войдут Орловский музей Тургенева, Орловский музей изобразительных искусств, Должанский и Ливенский краеведческие музеи.





Ольга СУПОНЕВА



