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12:25, 8 декабря 2023 года

Орловская область вошла в десятку лидеров-регионов по газификации частных домов

Голубое топливо доведено до 2,2 тысячи домов.

Фото: архив

Тему социальной догазификации затронул губернатор Орловской области Андрей Клычков во время инвестиционного послания на 2024 год. По программе жителям региона бесплатно подводится газ от газораспределительных сетей до границ земельных участков

Регион входит в десятку лидеров среди субъектов России по темпам газификации частных домов. Уже сегодня голубое топливо доведено до 2253 домовладений – это 83 % от поступивших заявок на догазификацию, - уточнил глава региона в инвестиционном послании на 2024 год.


Сергей Силаев
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