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12:25, 8 декабря 2023 года Орловская область вошла в десятку лидеров-регионов по газификации частных домов Голубое топливо доведено до 2,2 тысячи домов.



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Тему социальной догазификации затронул губернатор Орловской области Андрей Клычков во время инвестиционного послания на 2024 год. По программе жителям региона бесплатно подводится газ от газораспределительных сетей до границ земельных участков



– Регион входит в десятку лидеров среди субъектов России по темпам газификации частных домов. Уже сегодня голубое топливо доведено до 2253 домовладений – это 83 % от поступивших заявок на догазификацию, - уточнил глава региона в инвестиционном послании на 2024 год.





Сергей Силаев



