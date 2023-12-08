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12:24, 8 декабря 2023 года В Орловской области построят базу отдыха с модульными домами Регион получил многомиллионную субсидию из федерального бюджета.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области, в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", появится база отдыха с модульными домами. Проект под названием "Благодать" получил поддержку из федерального бюджета.



Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков в своем инвестпослании.



- Орловской области предусмотрена субсидия из федерального бюджета в 2023 году – 18 миллионов рублей, в 2024 году – 9 миллионов рублей, - сообщил Клычков.



Освещая тему развития туризма на Орловщине, глава региона также отметил что сейчас идет активная работа по проектированию туристического кода центра Орла.





Ольга СУПОНЕВА



