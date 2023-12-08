В Орловской области построят базу отдыха с модульными домами
Регион получил многомиллионную субсидию из федерального бюджета.
Фото: архив "Вестей"
В Орловской области, в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", появится база отдыха с модульными домами. Проект под названием "Благодать" получил поддержку из федерального бюджета.
Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков в своем инвестпослании.
- Орловской области предусмотрена субсидия из федерального бюджета в 2023 году – 18 миллионов рублей, в 2024 году – 9 миллионов рублей, - сообщил Клычков.
Освещая тему развития туризма на Орловщине, глава региона также отметил что сейчас идет активная работа по проектированию туристического кода центра Орла.