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12:20, 8 декабря 2023 года В Орловской области открылись три площадки ГТО, две умные спортплощадки и открытый физкультурный комплекс О развитии спорта в регионе рассказал губернатор Андрей Клычков.



Фото: архив "Вестей"

В ходе оглашения инвестпослания 8 декабря губернатор Орловской области Андрей Клычков коснулся темы развития спорта в регионе. Он отметил, что интерес населения, и молодого поколения в частности, к здоровому образу жизни растет.



- Считаю, что работа по развитию спортивной инфраструктуры в регионе играет в этом значимую роль. Так, в 2023 году в области созданы три площадки ГТО. Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по улице Рощинской, созданы две "умные" спортивные площадки (в городе Мценске и городе Орле), а также универсальные спортивные площадки в Покровском, Мценском и Ливенском районах. В 29 созданных центрах ГТО прошли тестирование и проверку своих сил почти 9 тысяч человек, - озвучил цифры губернатор.



Он также отметил, что большим событием станет открытие футбольного манежа, который даст новые возможности для занятий спортом.



- В 2024 году продолжится оснащение организаций, осуществляющих спортивную подготовку новым оборудованием и инвентарем, завершится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Орле, буден создан модульный спортивный объект в поселке городского типа Знаменка, - озвучил Клычков планы по дальнейшему развитию спорта на Орловщине.





Ольга СУПОНЕВА



