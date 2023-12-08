В Орловской области капитально отремонтируют 17 школ за три года
Такие цифры озвучил губернатор Андрей Клычков во время инвестиционного послания.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
В Орловской области в 2024-2026 годах планируется капитально отремонтировать 17 школ. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков во время инвестиционного послания на 2024 год.
– Мы стремимся не только увеличить охват детей и подростков дополнительным образованием, но и создать новое качество образования. Поэтому в ближайшие три года в семнадцати школах будут проведены работы по капитальному ремонту и оснащению современным оборудованием, - отметил глава региона.
Андрей Клычков, завершая тему образования во время инвестпослания, поручил профильному департаменту обеспечить исполнение целевых показателей по нацпроекту "Образование".