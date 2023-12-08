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12:17, 8 декабря 2023 года В Орловской области в 2024 году появится 56 "Точек роста" Также появится 39 центров внедрения цифровой образовательной среды.



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Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время инвестиционного послания 8 декабря на 2024 год сообщил, что в 2024 году в сельских школах появится 56 современных центров естественно-научной направленности и 39 центров внедрения цифровой образовательной среды.



– За 2023 год оборудованы 44 центра "Точка роста", в 24 школах и двух организациях СПО проведено обновление материально-технической базы для внедрения цифровой образовательной среды, - напомнил глава региона.





Сергей Силаев



