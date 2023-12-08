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12:11, 8 декабря 2023 года

По опыту Орловщины другие регионы России откроют 89 Семейных МФЦ

Еще 40 областей подключились к созданию подобных центров.


Как рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков, Семейные МФЦ появятся еще в сорока регионах России, в ближайшее время их откроется 89. Такая информация прозвучала в ходе оглашения главой региона инвестпослания 8 декабря.

Орловская область первой в России создала Семейные МФЦ. Сейчас их в регионе 6, ту или иную помощь получило здесь более 15 тысяч человек. Проект был представлен Владимиру Путину и получил поддержку других российских регионов.

- Активно развивается региональная инфраструктура учреждений социального обслуживания. Свою эффективность на практике показали Семейные МФЦ, региональная сеть которых постоянно расширяется. Ключевым партнером региональных Семейных МФЦ является Орловской социальный кластер. Это сотрудничество стало своеобразным фундаментом, на котором в настоящее время реализуется проект "Колесо жизни" направленный на оказание помощи детям с психоэмоциональными травмами, в том числе детям, возвращаемым из зон боевых действий, - отметил Андрей Клычков.

Департаменту социальной защиты губернатор поручил продолжить развитие сети Семейных МФЦ.


Ольга СУПОНЕВА
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